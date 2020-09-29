31 сентября тулякам из деревни Петелено временно отключат холодную воду
Фото: Алексей ФОКИН
Завтра, 30 сентября, тулякам, проживающим в деревне Петелено отключат холодную воду. Это будет связано с проведением плановых ремонтно-профилактических работ.
Так, начиная с 10:00 по мск и до окончания работ в Петелено временно отключат холодную воду по адресу:
д. Петелино, д. 45.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа. Об этом сообщает «Тулагорводоканал».