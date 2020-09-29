В тульском экзотариуме на свет появились два карликовых игрунка Фото: материалы пресс-служб

В Тульском экзотариуме снова пополнение. Так, к Дню рождения тульского зоопарка в семье карликовых игрунков на свет появились сразу два малыша.

Маленькие зверьки родились на свет в воскресенье вечером, 27 сентября. У двух новых малышей уже есть старший брат по имени Ленин, которого назвали в честь советского вождя, который родился 22 апреля.

В тульском экзотариуме на свет появились два карликовых игрунка Фото: материалы пресс-служб

Однако, из-за того, что новорожденные находятся на спине у родителей, определить их пол пока не удается. Это можно будет сделать примерно через месяц, когда зверьки отделяться и начнут жить самостоятельно.