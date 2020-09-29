В Тульской области возле Галицкой основной школы прокуроры обнаружили опасный участок дороги Фото: Алексей ФОКИН

Прокуратуры из Каменского района проверили безопасность дорожного движения на местных дорогах, а точнее соответствие требований законодательства по данному аспекту. В ходе проверки правоохранители установили, что на автомобильной дороге «Орел-Ефремов», в районе МКОУ «Галицкая основная школа» есть определенные недостатки в организации дорожного движения. Так возле школы не было нанесено горизонтальной дорожной разметки, что в свою очередь угрожало жизни и здоровью обучающихся, а также тем, кто находился рядом с учреждением.

Чтобы устранить выявленные нарушения закона, в адрес директора ГУ ТО «Тулаавтодор» внесли прокурорское представление.

Суд удовлетворил требования прокурора. Сейчас на данном участке дороге появилась необходимая дорожная разметка.