Туляк украл ящик с пожертвованиями из храма и был наказан правоохранителями Фото: Алексей ФОКИН

Тульские полицейские задержали 33-летнего нигде неработающего и ранее судимого местного жителя, который обвиняется в хищении ящика для пожертвований из храма. Пожертвования собирали священнослужители храма, который располагается на Кладбищенском переулке.

Так, откинув все сомнения и муки совести прочь, мужчина похитил коробку, а в ней 4000 рублей. Установить злоумышленника удалось через записи камер видеонаблюдения. Сейчас мужчину доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.

Злоумышленник сознался в содеянном, но избежать уголовного дела по статье «Кража» у него так и не получилось.