Тульский БК "Арсенал" снялся с участия в Чемпионате России из-за нехватки денег

фото: БК "Арсенал" Фото: соцсети

Тульские баскетболисты из клуба «Арсенал» не будут участвовать в предстоящем сезоне Чемпионата России в рамках Суперлиги 2. Отметим, что свою кандидатуру баскетбольный клуб решил снять сам, о чем и сообщил в своих социальных сетях.

Причиной такого неожиданного поворота стала нехватка финансирования. Баскетболисты поблагодарили всех тех, кто поддерживал спортсменов во всех трудных и счастливых моментах.

Однако, не смотря на такую игровую отставку в рамках чемпионата, тульские баскетболисты обещали вернуться с новыми силами и запалом.