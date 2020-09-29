Александра Ломовицкого собираются снова отдать в тульский "Арсенал" Фото: Алексей ФОКИН

22-летний футболист Александр Ломовицкий снова может стать игроком тульского «Арсенала». Об этом сообщает «Спорт Экспресс». Сейчас Ломовицкий представляет интересы «Химок», а сам является воспитанником «Спартака».

По предварительным данным, ФК «Спартак» собирается досрочно вернуть себе футболиста, чтобы снова сдать его в аренду тульскому «Арсеналу», инересы которого тот выступал в прошлом сезоне. За «оружейников» Ломовицкий сыграл 24 матча и забил два гола.

С «Химками» же футболист подписал контракт об аренде на сезон-2020/21, за который он провел восемь матчей и забил два мяча.