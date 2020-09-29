В Туле обеззаразили территорию детских садов Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 29 сентября, на территории детских садов прошли дезинфицирующие мероприятия. Специалисты обработали дезраствором все поверхности на внешней территории учреждений, чтобы не допустить распространения коронавирусом среди детей и воспитателей.

Отметим, что каждый день в Туле обеззараживаются общественные пространства, подземные переходы, муниципальный пассажирский транспорт и остановочные павильоны. Однако, санобработку проходит и коммерческий транспорт, который обрабатывают на конечных точках многих маршрутов: ост. Генерала Маргелова, ост. Областная больница и ост. Малые Гончары.

Также, на регулярной основе рабочие должны проводить соответствующие мероприятия и в многоквартирных домах. Специальным раствором должны обрабатываться подъезды, придомовые территории, детские и спортивные площадки.