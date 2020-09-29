В ДТП под Тулой на трассе М-2 столкнулись микроавтобус и грузовик: есть пострадавшие

В ДТП под Тулой столкнулся микроавтобус и грузовик Фото: материалы пресс-служб

Сегодня ночью, 29 сентября, на а 217-м км трассы М-2 «Крым» на территории Щекинского района произошло серьезное ДТП. Так, дорогу не смогли поделить микроавтобус и грузовик.

Авария произошла в 01:35 по мск. О происшествии сообщили на телефон "Единой службы спасения-112" . К месту аварии тут же отправились сотрудники МЧС и скорой помощи.

По предварительным данным, в аварии есть пострадавшие — двое умерших людей и один человек травмирован.