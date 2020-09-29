В Тульской области под Алексиным грузовик опрокинулся в кювете Фото: материалы пресс-служб

В понедельник, 28 сентября, на 17-ом километре автодороги «Тула — Алексин» в Алексинском районе произошло ДТП с участием всего одного транспортного средства.

Примерно в 11:34 по мск 48-летний водитель грузовика «Isuzu 65899», по предварительной информации, не учел погодные условия, нажав на педаль до небезопасной скорости, ва следствие чего не справился с управлением и опрокинулся в придорожном кювете.

В результате ДТП водитель грузовика получил различные травмы и был доставлен в медучреждение для дальнейшего лечения.