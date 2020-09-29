29 сентября в Туле ожидается облачная и теплая осенняя погода Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 29 сентября, в Туле будет облачное с прояснениями небо, а также теплая осенняя погода без осадков. Днём температура воздуха поднимется до +15...+18 градусов, а вечером столбик термометра обещает опуститься всего лишь до +15 градусов тепла.

Ветер будет дуть умеренный юго-восточный со скоростью 5,2 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы — 750мм.рт.ст.

Завтра же, 30 сентября, последний день месяца порадует туляков жаркой погодой до +21 градуса и облачным, однако солнечным небом.