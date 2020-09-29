29 сентября по некоторым адресам в Туле отключат электричество Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 29 сентября, в Туле по нескольким адресам снова отключат электроэнергию. Это будет связано с проведением плановых ремонтно-профилактических работ. Об это сообщает ТГЭС.

В связи с этим с 9:00 по мск будут отключены следующие адреса:

ул. Вересаева, 1, 1-а, 1-б,

ул. Фрунзе, 6,

Красноармейский пр-т, 23,

ул. Дрейера, 14,

ул. Луначарского, 44,

ул. Октябрьская, 136-182 (чётн.),

п. Скуратово: ул. Киреевская, 9-29,

ул. Чекалина, 95, 93, 93-а, 93-б, 92, 22, 20,

п. Октябрьский, 11, 11-а, 15-21 (нечётн.), 12, 14, 16, 18,

п. Трудовой, 149-186,

п. Южный, ул. Кирпичная, 38-43,

ул. Скуратовская, 89-в, 99-б.