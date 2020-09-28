Тульские шахматисты завоевали награды в первенстве России

Фото: Администрация Тулы

Тульские шахматисты завоевали награды в Москве. В столице проходили чемпионат России среди женщин и первенство России среди юниоров и юниорок до 21 года по решению шахматных композиций.

Спортсмен МБУ СШОР «Юность» Данила Моисеев занял 2 место в первенстве.

Воспитанница МБУ СШОР «Юность» Александра Сафронова завоевала бронзовые медали в первенстве России среди юниорок до 21 года и в чемпионате России среди женщин.

Тренируются спортсмены под руководством Бирюкова И.Н. За дополнительную подготовку по дисциплине «Шахматные композиции» отвечает Селиванов А.В.