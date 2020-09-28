Тульские мотоциклисты часто ездят без полиса ОСАГО

За неделю мотогруппа ГИБДД поймала 24 мотоциклистов за нарушения
Фото: Алексей ФОКИН
За минувшую неделю, с 21 по 27 сентября, специальная мотогруппа ОБ ДПС ГИБДД УМВД РФ по Туле снова следила за соблюдением правил дорожного движения на городских дорогах. В указанный период полицейские пресекли 43 нарушения ПДД, 24 из которых относятся к водителям мототранспорта.
Среди пресеченных мотонарушений самым распространенным стало управление транспортным средством без полиса ОСАГО — пять случаев за неделю. Второе место по нарушениям заняло нарушение требований сигналов светофора — три случая. По два случая выявили за управление т/с:
с незарегистрированным в установленном законом порядке,
с нечитаемым гос. регистрационным знаком
с техническими неисправностями;
без мотошлема;
управление т/с не имея права управления им;
Самыми редкими нарушениями стали (по одному случаю):
управление т/с без государственных регистрационных знаков;
управление т/с без документов;
движение по тротуару;
движение по встречной полосе;
непредоставление в движении преимущества пешеходам; невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановки;