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Тульские мотоциклисты часто ездят без полиса ОСАГО

За неделю мотогруппа ГИБДД поймала 24 мотоциклистов за нарушения
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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За неделю мотогруппа ГИБДД поймала 24 мотоциклистов за нарушения

За неделю мотогруппа ГИБДД поймала 24 мотоциклистов за нарушения

Фото: Алексей ФОКИН

За минувшую неделю, с 21 по 27 сентября, специальная мотогруппа ОБ ДПС ГИБДД УМВД РФ по Туле снова следила за соблюдением правил дорожного движения на городских дорогах. В указанный период полицейские пресекли 43 нарушения ПДД, 24 из которых относятся к водителям мототранспорта.

Среди пресеченных мотонарушений самым распространенным стало управление транспортным средством без полиса ОСАГО — пять случаев за неделю. Второе место по нарушениям заняло нарушение требований сигналов светофора — три случая. По два случая выявили за управление т/с:

с незарегистрированным в установленном законом порядке,

с нечитаемым гос. регистрационным знаком

с техническими неисправностями;

без мотошлема;

управление т/с не имея права управления им;

Самыми редкими нарушениями стали (по одному случаю):

управление т/с без государственных регистрационных знаков;

управление т/с без документов;

движение по тротуару;

движение по встречной полосе;

непредоставление в движении преимущества пешеходам; невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановки;

ЧП