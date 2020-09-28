В Туле один из кинотеатров попался прокуратуре за коронавирусные нарушения Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Тульские прокуроры пришли с проверкой в один из популярных кинотеатров в городе «Кино Сити». И, к сожалению, проверка не закончилась хеппи-эндом. В кинотеатре обнаружили ряд коронавирусных нарушений.

А заключались нарушения в следующем: некоторые из сотрудников находились на рабочем месте без защитных масок, помимо этого в организации не проводилась термометрия персонала.

С целью устранения нарушений на управляющего кинотеатра составили административное дело и выписали штраф в размере 25 000 рублей. На данный момент все нарушения в кинотеатре устранены.