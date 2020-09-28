Три школы в Тульской области попались на коронавирусных нарушениях Фото: Алексей ФОКИН

С 21 по 25 сентября в Тульской области проверили 40 образовательных учреждений на санитарные коронавирусные соответствия. Так сотрудники Роспотребнадзора нагрянули с проверкой в 21 школу, 16 детских садов и в 3 учреждения доп образования.

Пройдя весь этот список, сотрудники Управления выявили три школы, в которых не соблюдали все правила, введенные из-за коронавируса. По итогу, на ответственных должностных лиц были возбуждены три дела об административном правонарушении.

Все материалы заведенных дел направили в суды для рассмотрения по существу.