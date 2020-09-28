Тулякам из поселков Петровский, Петрово и двух микрорайонов придется временно перекрыть газ Фото: Алексей ФОКИН

С 28 сентября по 2 октября жители поселка Петровский, микрорайона «Петровский квартал», поселков Петрово и Петрово «Зеленый массив» временно останутся.

Такое отключение связано с проведением плановых работ по реконструкции газопровода, а также по установке дополнительного газораспределительного пункта в районе поселка Петровский.

В связи с этим жителей данных населенных пунктов просят на время перекрыть газовые вводы и не пользоваться газом до прихода специалистов.