44 ребенка потерялись в День города Тулы

В минувшую субботу, 26 сентября, в Туле отмечали сразу два праздничных события — 874-летие областной столицы и 500-летие кремля. На территориях, где проходили мероприятия, была обеспечена общественная безопасности порядок, которые контролировали сотрудники полиции, Росгвардии, представители народных дружин и общественных формирований.

Однако, праздники праздниками, а даже в такие радостные события не обходилось и без ЧП. Так за время праздничных мероприятий в Туле было зарегистрировано 44 обращения граждан, которые потеряли в толпе своих детей. Однако, благодаря принятым мерам, детей находили очень быстро и возвращали из родителям.

Так, сотрудниками органов внутренних дел по региону в полном объеме был обеспечен общественных порядок во время массовых мероприятий.