Мальчик, пропавший на День города в Туле, найден живым Фото: материалы пресс-служб

26 сентября волонтеры юный житель Тулы, 13-летний мальчик, ушел из Тулы и не вернулся. На поиски сразу же отправились сотрудники полиции и волонтеры “Лизы Алерт”. Новость о пропаже появилась лишь утром 27 сентября.

Однако, уже сегодня стало известно, что мальчик нашелся. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

“Лиза Алерт” еще раз просит родителей быть внимательнее к своим детям и их местонахождению. А детали о данном инциденте не дали огласке.