Тульских воспитателей и дошкольных работников поздравили главы городской власти Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 27 сентября, тульские воспитатели и дошкольные работники празднуют свой профессиональный праздник - День воспитателя и всех дошкольных работников. И с этим праздников жителей Тулы поздравляют не только их родные и друзья, но также и представители городской власти.

Свои теплые слова и пожелания воспитателям и дошкольным работникам выразили мэр города Ольга Слюсарева и глава администрации Тулы Дмитрий Миляев:

- Самые теплые воспоминания человека связаны с детством. Это счастливое и радостное время знакомства с миром, сверстниками, первые открытия и впечатления. Это важный этап начала жизненного пути. Именно вы, воспитатели, ежедневно отдаете тепло своих сердец детям, закладываете основу характера, формируете интерес к творчеству, прививаете им любовь к родному краю.

Развитие системы дошкольного образования является приоритетным направлением в работе органов местного самоуправления. В Туле функционируют 147 детских садов, шесть центров развития ребенка, три дошкольных образовательных учреждения. В них трудятся 2730 педагогов, воспитывающих более 25 тысяч юных туляков.

Уважаемые работники дошкольных учреждений! Быть воспитателем – высокое призвание. От вашей мудрости, внимания к каждому ребенку зависит гармоничное развитие подрастающего поколения. Выражаем искреннюю благодарность за ваш благородный труд, любовь к профессии, заботу о благополучии наших детей!

От всего сердца желаем крепкого здоровья, счастья в семьях, вдохновения, творчества, любви воспитанников и уважения их родителей, - говориться в поздравлении.