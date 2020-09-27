Губернатор Тульской области поздравил машиностроителей с их профессиональным праздником

Сегодня, 27 сентября, по всей стране празднуется День машиностроителя. И те туляки, которые относятся к этой отрасли, сегодня принимают в свой адрес много теплых слов и поздравлений.
С праздником жителей региона и всех сотрудников машиностроительной отрасли поздравил и сам губернатор Тульской области Алексей Геннадьевич Дюмин.
- Уважаемые работники и ветераны машиностроительной отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Для Тульской области машиностроение всегда было и остается одной из ключевых отраслей промышленности.
В ней работают тысячи талантливых, ответственных людей, преданных своему делу профессионалов.
Вы выпускаете передовую продукцию военного и гражданского назначения.
Благодаря вам машиностроительные предприятия региона продолжают развиваться, осваивать современные технологии и приумножать славу Тулы как мастерской России.
Благодарю вас за добросовестный труд!
Желаю вам крепкого здоровья, энергии и благополучия!, -говориться в поздравлении.