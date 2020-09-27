27 сентября в Туле будет солнечно и тепло Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Сегодня, 27 сентября, в Туле будет ясное небо, теплая погода и никаких осадков. Днём температура воздуха поднимется до +22 градусов, а вечером столбик термометра обещает быть в пределах +18 градусов.

Ветер будет дуть умеренный юго-восточный со скоростью 6,4 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы — 750мм.рт.ст.

Завтра же, 28 сентября, в регионе ожидается пасмурная погода. Утром возможен дождь, а температура воздуха днем поднимется лишь на +14 градусов тепла.