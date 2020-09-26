Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

В День города в Туле проходит гастрономический фестиваль «Кремлевские посады».

На 6 площадках можно попробовать различные национальные блюда. Также туляки и гости города могут принять участие в мастер-классах по приготовлению бургера на открытом огне, лапши WOK на мангале, хинкали и хачапури, кофе-латте, бриоши, выпечки в тандыре и чурчхелы.

Центральная площадка посвящена тульскому чаепитию. Для этого установлен 100-литровый самовар высотой 1,7 м. На Крестовоздвиженской площади работает фотозона.