Нездоровая тулячка пойдет под суд за поджег своей квартиры и смерть троих человек Фото: материалы пресс-служб

13 июля этого года в Туле на улице Серебровская в одной из квартир на третьем этаже произошёл сильный пожар, который закончился трагедией. От одной квартиры, огонь перекинулся на другие. В пожаре умерло трое людей — двое мужчин и женщина с третьего и пятого этажа. Они отравились угарным газом. Пожарным не удалось спасти их, однако получилось вывести из горящего дома 14 человек, в том числе и ребенка.

По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело в отношении 39-летней жительницы этого дома. Как было установлено, что она является хозяйкой той самой загоревшейся квартиры. При этом, женщина страдает психическим расстройством. Так, она подожгла свою квартиру и просто ушла из дома. Сейчас расследование дела полностью завершено.

Опасная хозяйка квартиры обвиняется сразу по двум статьям Уголовного кодекса — за причинение смерти по неосторожности двум или более лицам и за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Вина тулячки полностью доказана, а дело направили в суд для применения решения на принудительное медицинское лечение.