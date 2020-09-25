Четырех туляков приговорили к лишению свободы за распространение наркотиков Фото: Алексей ФОКИН

Четверо жителей Тулы признаны виновными в незаконном обороте наркотических веществ. Они распространяли «запрещенку» с помощью тайников-закладок, которые делали на территории оружейной столицы.

Однако, их наркобизнесу пришел конец. Наркокурьеров обнаружили и задержали сотрудники полиции. В момент задержания у преступников изъяли свыше 550 грамм наркотических веществ.

По решению суда все четверо туляков были признаны виновными. В качестве наказания им назначили от 12 лет до 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и строгого режимов.