В Тульской области водитель иномарки сбил 7-летнюю жительницу Алексина Фото: материалы пресс-служб

В четверг, 24 сентября, в Алексине на улице Тульскойпроизошло ДТП. Участниками его стали водитель иномарка и 7-летняя девочка-пешеход.

По данным Госавтоинспекции, 53-летний водитель автомобиля «Chevrolet Niva» сбил на дороге 7-летнюю девочку. По предварительной информации, ребенок выбежал на проезжую часть внезапно и была без сопровождения взрослых.

В результате ДТП пешеход получила различные травмы, но после оказания медпомощи была отпущена.