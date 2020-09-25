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В Тульской области полицейские наказали иностранного водителя маршрутки

У мужчины не было российского водительского удостоверения
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Тульской области полицейские наказали иностранного водителя маршрутки

В Тульской области полицейские наказали иностранного водителя маршрутки

Фото: материалы пресс-служб

В четверг, 24 сентября, в Тульской области на территории города Венёв сотрудники ГИБДД поймали водителя маршрут. Мужчина перевозил пассажиров при наличии только иностранного водительского удостоверения.

В отношении иностранца составили четыре административных материала за нарушения ПДД, а в отношении должностного лица, допустившего к управлению автобусом гражданина, не имеющего российского водительского удостоверения на право управления транспортными средствами, возбуждено административное дело.

Теперь должностному лицу грозит наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

ЧП