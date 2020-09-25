День города Тулы - 2020: какие мероприятия пройдут в экзотариуме

26 сентября в тульском экзотариуме отметят сразу два праздника — День рождения экзотариума и День города Тулы. В честь двух больших событий сотрудники экзотариума подготовили для своих посетителей большую праздничную программу.

Мероприятия пройдут в новом здании, которое находится в Центральном парке им. П.П.Белоусова.

12:00 — 13:00 — рисунки мелом на асфальте

12:00 — 14:00 — бесплатный интерактив от «Форт Боярд»

14:00 — 16:00 — бесплатный мастер-класс оригами/закладки для книг и интерактивная выставка «Фантастические твари» от Тульской областной детской библиотеки

16:00 - 17:00 — Бесплатный интерактив от фитнес клуба «Хулиган» с розыгрышем призов

17:00 — 18:00 — этно-музыка: музыкальный проект «Ани-Ди»(диджериду, джембе)

В экспозиции

12:00 — 15:00 — в лектории викторина «Где же логика?»

10:00 — 20:00 — в выставочном зале выставка авторской коллекции лягушек «Царство веселых лягушат», фотовыставки «Исчезающие царевны».