В Тульской области заключенный исправительной колонии угрожал сотруднику ИК физической расправой Фото: Алексей ФОКИН

Одному осужденному, отбывающему наказание в ИК-7, грозит новое наказание за преступление, совершенное в по ч.2 ст.321 УК России. Так, мужчина попался за угрозы в адрес сотрудника учреждения.

Дело в том, что осужденный, находясь в помещении штрафного изолятора, не захотел выполнять законные требования младшего инспектора группы надзора отдела безопасности и пригрозил ему физической расправой. При этом, сотрудник колонии ни один раз делал замечания заключенному за нецензурную брань, требуя прекратить нарушение правил внутреннего распорядка. Однако мужчина на замечания не реагировал, а лишь продолжал «сыпаться» угрозами.

Для возбуждения нового уголовного дела в качестве доказательств были предоставлены записи с переносного видеорегистратора. Отметим, что осужденный уже был ранее привлечён к ответственности за похожие нарушения. «Тюремный буян» характеризуется отрицательно и состоит на профилактическом учете по категориям: «отбывающий наказание за дезорганизацию нормальной деятельности исправительного учреждения», «склонный к нападению на представителей администрации».