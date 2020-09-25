Группа «A-Studio» снимает клип в тульских Кондуках

Фото: Кинокомиссия Тульской области при правительстве Фото: соцсети

На территории Романцевских гор снова расположилась съемочная группа. На этот раз в Кондуки со съемками клипа приехала известная российская поп-группа «A-Studio». Музыканты выбрали территорию Кондуков как локацию для клипа на песню «Селяви».

На горные возвышенности разместили арт-объект в виде большого «зеркала». Так, на этом реквизите и будет разворачиваться все действо будущего клипа.

По словам режиссера клипа, для него Кондуки стали большой неожиданностью в том плане, что такое потрясающее по красоте место располагается недалеко от Москвы.