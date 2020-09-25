В Туле на Калужском шоссе скончался велосипедист Фото: Алексей ФОКИН

Вечером 24 сентября в Туле на Калужском шоссе произошло необычное происшествие. Один из автомобилистов, остановился по пути у обочины, увидя лежащего на земле велосипедиста. Подойдя поближе, чтобы оказать человеку помощь, мужчина заметил, что у гражданина отсутствуют признаки жизни.

Столкновений с автомобилем или другим транспортным средством с умершим не было. По некоторым данным, есть версия, что причиной такой смерти могли послужить проблемы со здоровьем, которые дали о себе знать и стали роковыми именно в момент движения по дороге.

Точные причины смерти велосипедиста устанавливаются.