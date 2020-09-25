25 сентября в Туле будет ясно, солнечно и по-летнему тепло Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 25 сентября, в Туле ожидается переменная облачность, однако осадков не прогнозируется. Температура воздуха составит +22...+24 градусов. К вечеру в оружейной столице похолодает до +13...+20 градусов.

Ветер юго-восточный, умеренный со скоростью 3,8 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы — 747 мм рт. ст.

В ближайшие выходные, 26 и 27 сентября, в регионе буде преобладать ясная и теплая погода. Столбик термометра днем будет находится в пределах +20...+22 градусов.