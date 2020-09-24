В Тульской области попутчица прихватила с собой кошелек автоледи

В Ефремове в полицию обратилась 65-летняя местная жительница. Из салона ее автомобиля был похищен кошелек с деньгами. Ущерб составил 7 тысяч рублей.

Оказалось, что автоледи подвозила попутчицу, которую увидела на обочине дороги. Та, увидев кошелек, решила его похитить. По окончании поездки попутчица ушла в неизвестном направлении с присвоенными деньгами.

Подозреваемая была задержана и доставлена в дежурную часть отдела МВД для дальнейшего разбирательства. Безработная 43-летняя женщина созналась в содеянном.

В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.