Фото: Пресс-служба Государственного музея-заповедника "Куликово поле"

26 сентября в Музейном квартале Тулы Куликово поле презентует новое пространство. Научный центр «Археология и реставрация» расположился по адресу: ул. Металлистов, 1.

Для посетителей проведут экскурсии по выставке кладов. Также будут презентованы работы реставраторов, состоятся мастер-классы и интерактивные программы, игры и исторический квест.

После реконструкции в выставочном зале научного центра будут демонстрироваться итоги работы ученых сразу же после возвращения с раскопок. Туляки также смогут знакомиться с работой археологов и реставраторов на образовательных занятиях и мастер-классах в павильонах, возведенных во дворике центра.