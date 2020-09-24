В Туле на улице Вильямса из иномарки на ходу выпала женщина Фото: материалы пресс-служб

Вечером в среду, 23 сентября, в Пролетарском районе Тулы произошло необычное ДТП. Так, в 21:25 по мск на улице Вильямса из автомобиля «Ford Explorer» выпала пассажирка. При этом, после падения женщину еще и «протащило» по дороге.

За рулем иномарки находился 30-летний мужчина. А пострадавшей оказалась 31-летняя женщина. Пострадавшая получила различные травмы и была доставлена в медучреждение.

Водитель же, как оказалось, не имеет права на управление транспортными средствами, а также он отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.