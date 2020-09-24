В Тульской области щекинская аптека работала с нарушением лицензии

Прокуратура г. Щекино проверила одну из городских аптек на соблюдение индивидуальным предпринимателем требований законодательства о лицензировании фармацевтической деятельности. Проверка была организована после обращения одного из местных жителей.

Как оказалось, что в аптечном пункте некоторые лекарства хранили в неправильном температурном режиме. Также, в аптеке не было журнала с учетом температур холодильных оборудований и показаний относительно влажности воздуха, а также не было сведений о температурном режиме иммунобиологических препаратов.

Исходя из этого на предпринимателя был подан судебный иск. Суд признал юридическое лицо виновным и привлек к административной ответственности за «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией».