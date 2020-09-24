Жесткая посадка легкомоторного самолета в Тульской области: появилось видео с места ЧП

Фото предоставлено очевидцем

Утром 24 сентября в Каменском районе легкомоторный самолет "Бекас-103" совершил жесткую посадку. Трагедия унесла жизнь пилота, управлявшего воздушным судном.

В распоряжении "КП-Тула" оказалось видео с места жесткой посадки легкомоторного самолета в Тульской области. На кадрах видны механические повреждения, которые получило воздушное судно.

Напомним, самолет приземлился в поле. По предварительным данным, здесь проводились агрохимические работы. В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники прокуратуры и следователи.

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