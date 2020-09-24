Жесткая посадка легкомоторного самолета в Тульской области: в деле разбирается СК

Утром 24 сентября в Каменском районе легкомоторный самолет "Бекас-103" совершил жесткую посадку. Пилот, управлявший воздушным судном, погиб. ЧП произошло при проведении агрохимических работ.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Следователи устанавливают обстоятельства и причины случившегося.
Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России организовало доследственную проверку. По ее результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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