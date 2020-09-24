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Туляк ворвался в квартиру бывшей и угнал автомобиль

Позднее он же ударил участкового
Мария ВЛАСОВАМария ВЛАСОВА
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В Туле 42-летнего мужчину обвиняют по 3 статьям - "незаконное проникновение в жилище", "применение насилия в отношении представителя власти" и "неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".

Туляк с помощью физической силы проник в квартиру своей бывшей сожительницы. А затем уехал на угнанной машине с места преступления. Позднее он же ударил участкового уполномоченного полиции.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Подозреваемый находится под административным арестом.

ЧП