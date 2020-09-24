В Тульской области поймали курьеров, которые пытались доставить мобильные телефоны для заключенных в исправительные колонии Фото: материалы пресс-служб

В тульские исправительные колонии №6 и №7 пытались провезти «запрещенку». Так, на режимную территории не пропустили доставку 22 мобильных телефонов, которые относятся к запрещенным к провозу предметам.

17 телефонов изъяли при досмотре автомобиля Фольксваген «Поло», прибывшего в автосервис ФКУ ИК-7 для ремонтных работ. Мобильники были спрятаны в багажнике под обшивкой над аркой крыла автомобиля. Также, сотрудники колонии установили, что поставку телефонов организовал один из осужденных, отбывающих наказание в ИК-7, а курьером стал 34-летний житель Суворова, который укомплектовал товаром свой личный автомобиль.

Вечером в этот же день на прилегающей территории к внешней запретной зоне ИК-6 был пойман и другой доставщик «запрещенки». Мужчину поймали в тот момент, когда он пытался перебросить мобильные телефоны через основное ограждение. УУ него было изъято пять телефонов и два зарядных устройства.

В Тульской области поймали курьеров, которые пытались доставить мобильные телефоны для заключенных в исправительные колонии Фото: материалы пресс-служб

Сейчас оперативники проводят необходимую проверку по данным фактам. По результатам проверки виновные лица будут привлечены к ответственности.