Тульские росгвардейцы задержали автоугонщика в поселке Менделеевский

В Туле в районе поселка Менделеевский один из неизвестных мужчин пробрался на территорию частного домовладения и пытался угнать автомобиль. Однако, злоумышленника вовремя обнаружил хозяин дома, который находился на заднем дворе, и оперативно нажал кнопку тревожной сигнализации.

На поступивший сигнал среагировал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии и отправился на место происшествия. Росгвардейцы поймали автоворишку, когда тот находился внутри машины.

Задержанным оказался 38-летний ранее судимый туляк. Его передали прибывшей на место следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.