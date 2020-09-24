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Происшествия

Тульские росгвардейцы задержали автоугонщика в поселке Менделеевский

Злоумышленник пытался угнать авто, но хозяин машины это вовремя заметил
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Туле в районе поселка Менделеевский один из неизвестных мужчин пробрался на территорию частного домовладения и пытался угнать автомобиль. Однако, злоумышленника вовремя обнаружил хозяин дома, который находился на заднем дворе, и оперативно нажал кнопку тревожной сигнализации.

На поступивший сигнал среагировал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии и отправился на место происшествия. Росгвардейцы поймали автоворишку, когда тот находился внутри машины.

Задержанным оказался 38-летний ранее судимый туляк. Его передали прибывшей на место следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.

Криминал