Береговая, Лиственная, Рубиновая: в Туле появятся новые улицы

В Туле появятся новые улицы. Их наименования обсудили на очередном заседание городской Думы. Процедура необходима для присвоения почтовой адресации и корректного учета объектов недвижимости.

В поселке Новый назовут улицу именем академика Александра Михайловича Прохорова, одного из основоположников квантовой электроники.

В деревне Горюшино появятся улицы 1-я Ивдинская и 2-я Ивдинская. Такое название обусловлено расположением вблизи пруда Ивдинский.

В деревне Дементеево новые элементы дорожной сети получат название «улица Дементеевская», а также 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Дементеевские проезды.

В деревне Крюково также присвоят нумерацию проездам: 10-й, 11-й и 12-й.

В деревне Сине-Тулица на карте обозначат 11 новых проездов. В деревне Долгое будет улица Береговая, а в Уваровке – улица Лиственная.

В микрорайоне Восточный, что в деревне Хопилово появятся 4-й, 5-й и 6-й проезды. В поселке Плеханово часть улицы Алмазной переименуют в Рубиновую.