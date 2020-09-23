Москвич отправится в колонию за смертельное ДТП в Тульской области

В Туле суд признал виновным 49-летнего жителя Москвы по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Пьяный мужчина ехал на автомобиле «DODGE» по дороге «Велегож-Заокский» с превышением разрешенной скорости. Не справившись с управлением, водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя автомобилями.

В ДТП погибли 39-летний водитель одного из автомобилей и 10-летняя пассажирка. 67-летней и 8-летнему пассажирам того же автомобиля был причинен тяжкий вред здоровью.

Мужчина приговорен к 5 годам 8 месяцам лишения свободы в колонии-поселения, с лишением права управления транспортными средствами на 3 года, сообщает прокуратура области.