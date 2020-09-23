КМЗ нарушал закон об охране окружающей среды в Туле

В сточных водах, которые сбрасывает ПАО «КМЗ» после биологической очистки в реку Воронка, обнаружили превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ. К таким выводам пришла Тульская природоохранная прокуратура в результате проверки.

Фактическая эффективность очистки дробеметной камеры доменного цеха не соответствует проектной эффективности установки.

Кроме того, на территории предприятия нашли несанкционированное место, где хранили мусора от сноса и разборки здания.

В отношении юридического лица и ответственных должностных лиц предприятия возбуждены дела по статьям "Нарушение правил охраны атмосферного воздуха", "Нарушение правил охраны водных объектов", "Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления".

Руководителю общества внесено представление об устранении нарушений закона.