Неплательщики алиментов из Тулы прятались в Абхазии и Беларуси. За последний месяц двух должников, скрывающихся на территории других государств, разыскали судебные приставы.

43-летний мужчина задолжал по алиментам на содержание несовершеннолетнего сына более 300 тысяч рублей. Он длительное время не общался с ребенком, деньги не выплачивал, по месту регистрации не проживал.

Аналогичная ситуация сложилась с 38-летним должником. Мужчина не выплачивал алименты на содержание несовершеннолетней дочери. Долг составил более 200 тыс. рублей.

В связи с тем, что установить место нахождения неплательщиков алиментов не представлялось возможным, судебный пристав вынесено постановление об объявлении должников в розыск. В результате удалось установить адрес и телефон должников.