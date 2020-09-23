В Тульской области столкнулись легковушка и два грузовика

Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области

21 сентября в 9.20 на 241 км дороги М-4 «Дон» Богородицкого района произошло ДТП. 34-летний мужчина на автомобиле «Renault Megan» столкнулся с грузовиками «Камаз 53212» под управлением 49-летнего мужчины и и «Volvo» с полуприцепом, за рулем которого находился 41-летний мужчина.

По предварительной информации, водитель легковушки при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущества в движении большегрузам.

В результате ДТП он и его пассажир, 4-летняя девочка получили травмы и были госпитализированы.

В момент происшествия ребенок находился на переднем пассажирском сидении автомобиля в специальном детском удерживающем устройстве.