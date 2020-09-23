В Тульской области 20 человек с коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ

В Тульской области 20 пациентов инфекционных госпиталей подключены к аппаратам ИВЛ. Всего на лечении находятся 458 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк на оперативном совещании в правительстве региона.

Впрочем, количество госпитализированных уменьшилось по отношению к прошлой неделе. В инфекционных госпиталях свободно 316 коек.

В целом на совещании ситуацию с распространением COVID-19 в регионе назвали стабильной. Темп прироста заболеваемости составляет 0,27%, что соответствует уровню прошлой недели.