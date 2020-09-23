В Туле строительство домов в ЖК "Молодежный" и "Времена года" закончат в октябре и декабре 2020 года Фото: Алексей ФОКИН

Жители Тулы обратились с жалобами к губернатору региона на постройку домов в ЖК «Петровский квартал» (дом № 11.3) и ЖК «Ваш дом». Туляки возмущаются, что сроки постройки жилья грубо нарушаются.

Выяснилось, что в «Молодежном» строительство планируют завершить лишь в октябре этого года, увеличив темпы работ. В «Вашем доме» же строительство планируют завершить в декабре.

Отметим, что на сегодняшний момент с привлечением средств дольщиков, которых по договорам 6 994 лиц, в регионе строится 113 домов. Строительство ведут 42 застройщика.