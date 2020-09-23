В Туле за вымогательство задержали криминального авторитета и его сообщника Фото: Алексей ФОКИН

В Туле силами полицейских и спецподразделения Росгвардии задержали двух участников ОПГ. При этом, оба задержанных продолжали дух «девяностых» и вымогали деньги и других людей.

Так, один из них — это 36-летний мужчина, являющийся криминальным авторитетом в регионе. Второму задержанному мужчине 53 года. Задержанные подозреваются в вымогательстве, которое подкрепляли насильственными угрозами. Так, например, в за последние полгода они «вытащили» у потерпевшей 140 000 рублей.

Сейчас, на мужчин завели уголовное дело по статье «Вымогательство, совершённое группой лиц по предварительному сговору».