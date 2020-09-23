Погода в Туле 23 сентября: солнечно, тепло и без осадков Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 23 сентября, в Туле ожидается переменная облачность и почти по-летнему теплая погода. Так, днем столбик термометра покажет +20...22°.

Ветер будет дуть юго-западный, умеренный со скоростью 2,8 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы — 746 мм.рт.ст. Геомагнитное поле спокойное, без возмущений.

Ночью же температура воздуха значительно опустится до +10...12°. Осадков не ожидается, однако возможны небольшие геомагнитные возмущения.