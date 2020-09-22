Тулу начали "наряжать" ко Дню города Фото: материалы пресс-служб

26 сентября город Тула отметит свой 874-й день рождения. В связи с этим в городе будет проходить целый калейдоскоп праздничных мероприятий. Однако, на одних мероприятиях Тула не остановилась. Сейчас город преображается в праздничное убранство.

Город украшают в единой стилистике. На территории города появятся 50 банеров на рекламных щитах, а также будут установлены еще 50 сити-форматов. Отметим, что на сегодняшний день на главной площади Тулы установили архитектурную форму – «Тула 874» и восемь панель-кронштейнов и две баннерные сетки с праздничным изображением.

Также, на 23 мультимедийных экранах в городе уже начали трансляцию тематических видеороликов в честь Дня города.